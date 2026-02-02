ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Беатрис Хаддад Майей в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби. Флеш-интервью на корте у украинки брала олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг:

– Даяна, кажется, это было небольшое облегчение. Первый сет прошел довольно уверенно, второй был немного сложнее. Расскажи, пожалуйста, немного о твоем сегодняшнем игровом процессе.

– Прежде всего, очень приятно тебя видеть. Когда я тебя увидела, сразу вспомнила, как мы играли в паре, и это было очень весело. Ты сегодня добавила мне энергии, когда я видела, как ты сидишь там и смотришь на меня. Думаю, это был хороший матч для первого выступления. Я не очень хорошо начала этот сезон, у меня были определенные трудности с игрой и немного с ментальной точки зрения. Но сегодня, считаю, я хорошо справилась. Даже если что-то не складывалось, я просто пыталась играть, находить решения и использовать то, что работает. Знаете, бывают взлеты и падения, но я довольна победой. Думаю, что самое важное – это продолжать делать свою работу, и результаты обязательно придут.

– Да, ты упомянула, что мы играли друг против друга в прошлом. Кажется, это был один из твоих первых матчей в Туре, когда мы встретились, и с тех пор ты очень выросла, твоя игра стала значительно более зрелой. Расскажи немного о твоей ментальности на корте, ведь ты очень агрессивная теннисистка и выглядишь бесстрашной во время матчей. Поделись, пожалуйста, этим аспектом.

– Это хороший вопрос. Думаю, только игрок может задавать такие вопросы. Знаете, ментальный аспект всегда присутствует, так же, как и у обычного человека, не только у спортсмена. У всех нас бывают периоды, когда мы немного растеряны или имеем над чем работать. Игра никуда не исчезает – вопрос в голове. И я думаю, что сейчас прохожу именно такой период, когда нужно было пережить сложные моменты. Я еще не там, где хочу быть, но я работаю. Да, я работаю над собой. У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью. Поэтому сейчас я просто получаю удовольствие от игры на корте. И, по моему мнению, это самое важное и для спортсмена, и для человека в целом: получать удовольствие от того, что ты делаешь.

Даяна переиграла Хаддад Майю со счетом 6:2, 7:5. Во втором круге Ястремская встретится со второй сеяной Екатериной Александровой.