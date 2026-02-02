Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
WTA
02 февраля 2026, 17:52 | Обновлено 02 февраля 2026, 18:07
251
2

Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии

Александра встретится с Анной Бондар во втором раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

02 февраля 2026, 17:52 | Обновлено 02 февраля 2026, 18:07
251
2 Comments
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Twitter. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова откажется от совместного фото и рукопожатия с Анной Бондар (Венгрия), с которой встретится во втором раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

«Анна Бондар принимала участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в декабре 2022 года – турнире, организованном в россии как демонстративное игнорирование международных санкций и ограничений, наложенных на страну-агрессора. Этот турнир был профинансирован средствами компании «газпром», одного из ключевых финансовых столпов российской военной машины.

Это те самые деньги, за которые россия убивает и калечит украинских женщин и детей. Это те же деньги, которыми уничтожают наших отцов, братьев и мужчин, которые на своей земле защищают свои семьи, города и села.

Поехать в декабре 2022 года на турнир в россию и принять оплату из средств «газпрома» – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя.

Это вопрос гуманности, человечности и базовых человеческих ценностей. Я не могу это игнорировать. Мировое теннисное сообщество не должно этого игнорировать. Болельщики не должны об этом забывать.

Поэтому я не считаю возможным для себя фотографироваться или пожимать руку человеку, который получал деньги из источников, напрямую связанных с войной против моей страны.

Я допускаю, что Анна могла допустить ошибку, принимая это решение – хотя это была чрезвычайно серьезная ошибка. Я готова пожать ей руку в будущем, если она публично признает эту ошибку, извинится перед украинским народом и четко и прямо осудит российскую агрессию против Украины, государство-агрессора россию и военного преступника путина.

Я являюсь частью WTA и уважаю нашу организацию. Именно поэтому я готова работать вместе с WTA – открыто, конструктивно и ответственно – чтобы защитить теннис как вид спорта от случаев, которые своей антигуманной и античеловеческой природой компрометируют его ценности. Теннис не может существовать вне пределов человечности, и мы обязаны реагировать, когда эти границы сознательно нарушаются».

В первом раунде соревнований в Клуже Олейникова переиграла Майяр Шериф. Встреча с Бондар состоится 4 февраля.

По теме:
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Александа Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова Анна Бондар WTA Клуж-Напока рукопожатие
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Футбол | 02 февраля 2026, 10:33 6
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом

Александр Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе каталонской команды

Ястремская проиграла матч 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02 февраля 2026, 17:46 0
Ястремская проиграла матч 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская проиграла матч 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Абу-Даби

Даяна и Теодора Костович проиграли дуэту Екатерина Александрова / Майя Джойнт

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
REALIST
Анна Бондар - щось не дуже угорське ім'я і прізвище... якась з наших ждунів?
Ответить
0
Muskrat2
Все чітко вказано, зразковий текст нормальної людини.
Ответить
0
Популярные новости
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 13
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 33
Теннис
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 5
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем