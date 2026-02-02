Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии

Украинская теннисистка Александра Олейникова откажется от совместного фото и рукопожатия с Анной Бондар (Венгрия), с которой встретится во втором раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

«Анна Бондар принимала участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в декабре 2022 года – турнире, организованном в россии как демонстративное игнорирование международных санкций и ограничений, наложенных на страну-агрессора. Этот турнир был профинансирован средствами компании «газпром», одного из ключевых финансовых столпов российской военной машины.

Это те самые деньги, за которые россия убивает и калечит украинских женщин и детей. Это те же деньги, которыми уничтожают наших отцов, братьев и мужчин, которые на своей земле защищают свои семьи, города и села.

Поехать в декабре 2022 года на турнир в россию и принять оплату из средств «газпрома» – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя.

Это вопрос гуманности, человечности и базовых человеческих ценностей. Я не могу это игнорировать. Мировое теннисное сообщество не должно этого игнорировать. Болельщики не должны об этом забывать.

Поэтому я не считаю возможным для себя фотографироваться или пожимать руку человеку, который получал деньги из источников, напрямую связанных с войной против моей страны.

Я допускаю, что Анна могла допустить ошибку, принимая это решение – хотя это была чрезвычайно серьезная ошибка. Я готова пожать ей руку в будущем, если она публично признает эту ошибку, извинится перед украинским народом и четко и прямо осудит российскую агрессию против Украины, государство-агрессора россию и военного преступника путина.

Я являюсь частью WTA и уважаю нашу организацию. Именно поэтому я готова работать вместе с WTA – открыто, конструктивно и ответственно – чтобы защитить теннис как вид спорта от случаев, которые своей антигуманной и античеловеческой природой компрометируют его ценности. Теннис не может существовать вне пределов человечности, и мы обязаны реагировать, когда эти границы сознательно нарушаются».

В первом раунде соревнований в Клуже Олейникова переиграла Майяр Шериф. Встреча с Бондар состоится 4 февраля.