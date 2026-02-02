Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ отреагировали на скандальные слова Инфантино о россии
Чемпионат мира
02 февраля 2026, 19:17 |
В УАФ отреагировали на скандальные слова Инфантино о россии

Украинская ассоциация футбола выступает против возвращения россиян в международный футбол

02 февраля 2026, 19:17 |
В УАФ отреагировали на скандальные слова Инфантино о россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Украинская ассоциация футбола отреагировала на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований.

Напомним, что эта позиция и оговорки указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al».

RomеоBoss
Треба цього Інфальтіно привести до нас, (его призвісько все про нього говорить)
і не хай він подивиться,що ці его(друзі)
рашисти наробили з Україною! 
 А то в них усіх якесь незрозумиле ставлення до дії окупантів! Вони,що
вже все цім оркам простили!
Ми так точно "НІ"!
Sashko57
ФІФА продажна була, є і буде з таким керівником. 
