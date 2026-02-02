В УАФ отреагировали на скандальные слова Инфантино о россии

Украинская ассоциация футбола отреагировала на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований.

Напомним, что эта позиция и оговорки указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al».