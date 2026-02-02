Сергей ШИЩЕНКО: «Основной акцент сделаем на тактической работе»

«Буковина» на Закарпатье начала базовый этап подготовки ко второй части сезона. Главный тренер лидера Первой лиги Сергей Шищенко рассказал о задачах, которые будут стоять перед игроками.

– Сергей Юрьевич, сразу после приезда вы обошли всю учебно-тренировочную базу, ознакомились с условиями и полями. Насколько довольны увиденным?

– Я очень доволен тем, что увидел. Здесь действительно комфортные и качественные условия работы и подготовки команды. Я впервые нахожусь на НТВ «Мункач», уровень здесь очень приличный: новый корпус, новый отель, в котором мы живем. Для игроков созданы максимально комфортные условия – есть все необходимое для качественной работы. Поэтому я очень доволен, что мы будем работать здесь. Отдельно отмечу хорошее состояние газона. Здесь искусственное поле. Естественно, футболисты больше любят работать на натуральном покрытии, но сейчас зима. Хотя, если честно, в Закарпатье она почти не чувствуется. Погода приятная, условия комфортные, поле хорошего качества. Думаю, ребятам понравится, и они, как обычно, будут работать на максимуме.

– Как можете подвести итоги восьмидневного черновицкого этапа сборов? Что успели отработать и какой фундамент заложили?

– Я доволен первым миниэтапом подготовки в Черновцах. Конечно, погодные условия вносили свои коррективы, поэтому мы вынуждены были корректировать тренировочный процесс. В последние дни больше работали над силовой подготовкой, чем с мячами. Все, что планировали, мы проделали, за исключением двух заключительных тренировок, которые не удалось провести на поле.

– Чем закарпатский этап подготовки будет отличаться от предыдущего?

– Первый закарпатский сбор на НТВ «Мункач» будет более игровым. В некоторых моментах – силовым, физическим, но основной акцент сделаем на тактической работе. Также на этом этапе планируется провести много контрольных матчей. Все расписано четко, поэтому мы будем работать в определенном режиме. Я уверен, что мы полностью выполним план работы, который для себя запланировали.