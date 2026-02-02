Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Основной акцент сделаем на тактической работе»
Украина. Первая лига
02 февраля 2026, 20:29 |
62
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Основной акцент сделаем на тактической работе»

Наставник «Буковины» поделился планами на учебно-тренировочный сбор

02 февраля 2026, 20:29 |
62
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Основной акцент сделаем на тактической работе»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» на Закарпатье начала базовый этап подготовки ко второй части сезона. Главный тренер лидера Первой лиги Сергей Шищенко рассказал о задачах, которые будут стоять перед игроками.

– Сергей Юрьевич, сразу после приезда вы обошли всю учебно-тренировочную базу, ознакомились с условиями и полями. Насколько довольны увиденным?

– Я очень доволен тем, что увидел. Здесь действительно комфортные и качественные условия работы и подготовки команды. Я впервые нахожусь на НТВ «Мункач», уровень здесь очень приличный: новый корпус, новый отель, в котором мы живем. Для игроков созданы максимально комфортные условия – есть все необходимое для качественной работы. Поэтому я очень доволен, что мы будем работать здесь. Отдельно отмечу хорошее состояние газона. Здесь искусственное поле. Естественно, футболисты больше любят работать на натуральном покрытии, но сейчас зима. Хотя, если честно, в Закарпатье она почти не чувствуется. Погода приятная, условия комфортные, поле хорошего качества. Думаю, ребятам понравится, и они, как обычно, будут работать на максимуме.

– Как можете подвести итоги восьмидневного черновицкого этапа сборов? Что успели отработать и какой фундамент заложили?

– Я доволен первым миниэтапом подготовки в Черновцах. Конечно, погодные условия вносили свои коррективы, поэтому мы вынуждены были корректировать тренировочный процесс. В последние дни больше работали над силовой подготовкой, чем с мячами. Все, что планировали, мы проделали, за исключением двух заключительных тренировок, которые не удалось провести на поле.

– Чем закарпатский этап подготовки будет отличаться от предыдущего?

– Первый закарпатский сбор на НТВ «Мункач» будет более игровым. В некоторых моментах – силовым, физическим, но основной акцент сделаем на тактической работе. Также на этом этапе планируется провести много контрольных матчей. Все расписано четко, поэтому мы будем работать в определенном режиме. Я уверен, что мы полностью выполним план работы, который для себя запланировали.

По теме:
Буковина начала учебно-тренировочные сборы на Закарпатье. Состав команды
Владимир МУЛИК: «Для меня важно забивать в каждом матче»
Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо
учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01 февраля 2026, 19:49 27
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко

Александр покинул Арсенал

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 08:34 13
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины

Шапаренко подписал соглашение на пять лет

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Футбол | 02.02.2026, 10:33
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Футбол | 02.02.2026, 17:15
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем