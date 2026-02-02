Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард-гигант киевского Динамо может перейти в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 21:20 |
1420
0

Форвард-гигант киевского Динамо может перейти в другой клуб УПЛ

Задорожный находится в расположении «Зари»

Форвард-гигант киевского Динамо может перейти в другой клуб УПЛ
ФК Динамо. Федор Задорожный

Луганская «Заря» может усилить состав еще одним футболистом киевского «Динамо».

По имеющейся информации, в расположении команды находится 19-летний нападающий молодежного состава киевлян Федор Задорожный. Форвард привлек к себе внимание яркой игрой в товарищеских матчах за «Динамо» U-19, где отличился хет-триком и дублем. В последние дни Задорожный тренируется с основной командой «Зари» под руководством Виктора Скрипника, а клуб рассматривает возможность аренды игрока до завершения сезона.

Нападающий имеет рост 196 см и способен играть также на правом фланге атаки.

Федор Задорожный Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
