ЗАДОРОЖНЫЙ: «Результат для Динамо всегда важен, даже если это спарринг»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
26 января 2026, 03:57 | Обновлено 26 января 2026, 04:02
0

Форвард Динамо U-19 забил гол в ворота турецкой команды Кахраманказан

ФК Динамо Киев. Федор Задорожный

Нападающий «Динамо» U-19 Федор Задорожный дал комментарий по итогам контрольного матча против турецкого «Кахраманказана», в котором подопечные Павла Чередниченко одержали победу со счетом 3:0.

– Формат этого спарринга был два тайма по 50 минут. Почему было принято такое решение, чтобы все больше времени и равномерно поиграли?

– Да, конечно, чтобы все получили игровую практику. Мы много работаем, поэтому для нас только хорошо получить как можно больше игрового времени.

– Является ли на этом этапе подготовки результат матча важным?

– Результат для нас всегда важен. Мы всегда хотим побеждать, даже если это товарищеский матч, потому что даже для себя всегда хочется победить.

– Ты забил сегодня третий гол, но и второй гол мог забивать – защитник решил не дать тебе этого сделать, оформив автогол.

– Так вышло, что я побежал на дальнюю штангу, и защитник замкнул прострел в свои ворота.

– На каком этапе подготовки сейчас команда? Какие физические кондиции на сегодняшний день?

– Я считаю, что еще не максимальные, потому что много нужно еще работать над физическими данными, много беговой работы, много работы в зале. Поэтому работаем.

Динамо Киев товарищеские матчи Динамо Киев U-19 контрольные матчи УПЛ Павел Чередниченко Федор Задорожный учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
