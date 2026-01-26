ЗАДОРОЖНЫЙ: «Результат для Динамо всегда важен, даже если это спарринг»

Нападающий «Динамо» U-19 Федор Задорожный дал комментарий по итогам контрольного матча против турецкого «Кахраманказана», в котором подопечные Павла Чередниченко одержали победу со счетом 3:0.

– Формат этого спарринга был два тайма по 50 минут. Почему было принято такое решение, чтобы все больше времени и равномерно поиграли?

– Да, конечно, чтобы все получили игровую практику. Мы много работаем, поэтому для нас только хорошо получить как можно больше игрового времени.

– Является ли на этом этапе подготовки результат матча важным?

– Результат для нас всегда важен. Мы всегда хотим побеждать, даже если это товарищеский матч, потому что даже для себя всегда хочется победить.

– Ты забил сегодня третий гол, но и второй гол мог забивать – защитник решил не дать тебе этого сделать, оформив автогол.

– Так вышло, что я побежал на дальнюю штангу, и защитник замкнул прострел в свои ворота.

– На каком этапе подготовки сейчас команда? Какие физические кондиции на сегодняшний день?

– Я считаю, что еще не максимальные, потому что много нужно еще работать над физическими данными, много беговой работы, много работы в зале. Поэтому работаем.