Оболонь – Кеге – 3:3. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча
Денис Теслюк оформил дубль
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграли с клубом «Кеге» из Дании.
Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании.
«Оболонь» пропустила уже на 6-й минуте. Мирсель Ромер воспользовался ошибкой защитника.
Отыгрался украинский клуб на 37-й минуте. Денис Устименко головой замкнул подачу с левого фланга.
Во втором тайме команды забили по два мяча. За «Оболонь» дублем отметился Денис Теслюк.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания) – 3:3
Голы: Устименко, 37, Теслюк, 57, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
