  4. Оболонь – Кеге – 3:3. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Оболонь
12.02.2026 10:00 – FT 3 : 3
ХБ Кёге
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 12:12
42
0

Оболонь – Кеге – 3:3. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча

Денис Теслюк оформил дубль

15 февраля 2026, 12:12
42
0
Оболонь – Кеге – 3:3. Результативная ничья. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграли с клубом «Кеге» из Дании.

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании.

«Оболонь» пропустила уже на 6-й минуте. Мирсель Ромер воспользовался ошибкой защитника.

Отыгрался украинский клуб на 37-й минуте. Денис Устименко головой замкнул подачу с левого фланга.

Во втором тайме команды забили по два мяча. За «Оболонь» дублем отметился Денис Теслюк.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания) – 3:3

Голы: Устименко, 37, Теслюк, 57, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

