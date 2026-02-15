Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 10:46 |
943
0

На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ

Артём верит в киевское «Динамо»

15 февраля 2026, 10:46 |
943
0
На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший форвад национальной сборной Украины Артем Милевский спрогнозвал «медалистов» нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Артем считает, что у Динамо есть шансы на триумф.

– Давай прогноз от Милевского на итоговый топ-5 УПЛ в этом сезоне?

– Наверное, Шахтер уже не упустит +9 очков преимущества, хотя... В 2010 году у нас было +7 после паузы, но мы умудрились их растерять и потеряли чемпионство.

Как болельщик Динамо, я буду поддерживать киевлян до последнего. Поэтому первое место отдаю Динамо или Шахтеру, третье – Полесью, четвертое – ЛНЗ и пятое – Металлисту 1925, – сказал Артем.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 16 11 2 3 20 - 8 21.02.26 13:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 35
2 Шахтер Донецк 16 10 5 1 42 - 12 22.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 35
3 Полесье 16 9 3 4 26 - 11 22.02.26 13:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 30
4 Динамо Киев 16 7 5 4 35 - 21 20.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 26
5 Кривбасс 16 7 5 4 28 - 24 21.02.26 15:30 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 26
6 Колос Ковалевка 16 6 7 3 17 - 13 22.02.26 13:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 25
7 Металлист 1925 15 6 6 3 18 - 12 21.02.26 15:30 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 24
8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 23.02.26 15:30 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23
9 Карпаты Львов 16 4 7 5 20 - 21 22.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 19
10 Рух Львов 16 6 1 9 15 - 23 20.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 19
11 Верес 15 4 6 5 13 - 17 20.02.26 15:30 Верес - Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 18
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 23.02.26 15:30 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15
14 Эпицентр 16 4 2 10 18 - 27 21.02.26 13:00 Эпицентр - ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 23.02.26 13:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 16 2 3 11 14 - 38 20.02.26 15:30 Верес - Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 9
Полная таблица

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»
Украинец Шахтера близок к смене клуба. Рассматриваются варианты
ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина
Артем Милевский Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 16:41 23
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта

Марен Киркейде расстроила на финише болельщиков из Франции

Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Футбол | 15 февраля 2026, 08:41 2
Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда

Шацких объяснил, почему не захотел подписывать молодых талантов киевлян

Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
Футбол | 15.02.2026, 10:37
Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09 1
Олимпийские игры
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
13.02.2026, 08:14 54
Олимпийские игры
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 50
Зимние виды
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем