На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ

Бывший форвад национальной сборной Украины Артем Милевский спрогнозвал «медалистов» нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Артем считает, что у Динамо есть шансы на триумф.

– Давай прогноз от Милевского на итоговый топ-5 УПЛ в этом сезоне?

– Наверное, Шахтер уже не упустит +9 очков преимущества, хотя... В 2010 году у нас было +7 после паузы, но мы умудрились их растерять и потеряли чемпионство.

Как болельщик Динамо, я буду поддерживать киевлян до последнего. Поэтому первое место отдаю Динамо или Шахтеру, третье – Полесью, четвертое – ЛНЗ и пятое – Металлисту 1925, – сказал Артем.