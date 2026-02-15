Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 февраля.

1A. Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором обыграли клуб из Молдовы

1B. Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ

Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии

2A. Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

3A, Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби

Разговоры после игры будут о решениях арбитров

3B. Мадридский Реал без Мбаппе разобрался с Реалом Сосьедад и возглавил Ла Лигу

Королевский клуб победил со счетом 4:1

3C. Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Красные обыграли Брайтон

4A. Результативное возвращение Роналду. Аль-Наср обыграл Аль-Фатех

Португальский нападающий забил 962-й гол в карьере

5. Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?

Элина пропустит первый раунд, Даяна встретится с Джанис Тджен

6A. Фристайл. Украинка Коцар вышла в финал в дисциплине биг-эйр среди женщин

Катерина заняла 11-е место в квалификации и пробилась в топ-12

6B. Фристайл. Определена чемпионка ОИ-2026 в дуал-могуле среди женщин

Чемпионкой стала Джакара Энтони из Австралии, серебро и бронза – у американок

6C. Определена чемпионка Олимпийских игр 2026 в скелетоне среди женщин

По итогам 4 заездов первое место заняла Жанин Флок из Австрии

7A. ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам

Кто же завоевал медали командного старта?

7B. Историческое золото страны. Горнолыжник из Бразилии выиграл на ОИ-2026

Лукас Бротен вписал свое имя в список выдающихся спортсменов Бразилии

7C. Превц выиграл первое личное золото Олимпиады-2026. Украинцы наблюдали

Домен сдвинул японца Рэна Никайдо

8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена

Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена позади

8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры

О второй личной гонке мужчин на Олимпиаде

9A. Заявка Коцар и историческое золото Бразилии. Как прошел 8-й день ОИ

События субботы на Олимпиаде-2026

9B. Медальный зачет ОИ. Экватор пройден: у Норвегии – уже 10 золотых наград

В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Австрия, Франция

10. Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда

Наставника уже неоднократно провожали из Манчестера