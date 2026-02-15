Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
Главные новости за 14 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 февраля.
1A. Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором обыграли клуб из Молдовы
1B. Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии
2A. Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте
2B, Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте
3A, Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби
Разговоры после игры будут о решениях арбитров
3B. Мадридский Реал без Мбаппе разобрался с Реалом Сосьедад и возглавил Ла Лигу
Королевский клуб победил со счетом 4:1
3C. Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Красные обыграли Брайтон
4A. Результативное возвращение Роналду. Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
Португальский нападающий забил 962-й гол в карьере
4B. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Португальский бомбардир отличился в игре с Аль-Фатех
5. Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Элина пропустит первый раунд, Даяна встретится с Джанис Тджен
6A. Фристайл. Украинка Коцар вышла в финал в дисциплине биг-эйр среди женщин
Катерина заняла 11-е место в квалификации и пробилась в топ-12
6B. Фристайл. Определена чемпионка ОИ-2026 в дуал-могуле среди женщин
Чемпионкой стала Джакара Энтони из Австралии, серебро и бронза – у американок
6C. Определена чемпионка Олимпийских игр 2026 в скелетоне среди женщин
По итогам 4 заездов первое место заняла Жанин Флок из Австрии
7A. ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
Кто же завоевал медали командного старта?
7B. Историческое золото страны. Горнолыжник из Бразилии выиграл на ОИ-2026
Лукас Бротен вписал свое имя в список выдающихся спортсменов Бразилии
7C. Превц выиграл первое личное золото Олимпиады-2026. Украинцы наблюдали
Домен сдвинул японца Рэна Никайдо
8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена
Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена позади
8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры
О второй личной гонке мужчин на Олимпиаде
9A. Заявка Коцар и историческое золото Бразилии. Как прошел 8-й день ОИ
События субботы на Олимпиаде-2026
9B. Медальный зачет ОИ. Экватор пройден: у Норвегии – уже 10 золотых наград
В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Австрия, Франция
10. Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Наставника уже неоднократно провожали из Манчестера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Мирошниченко попал в неприятную ситуацию
Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа