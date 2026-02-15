Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
15 февраля 2026, 10:37 | Обновлено 15 февраля 2026, 10:54
Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду

Главные новости за 14 февраля на Sport.ua

Травма Зинченко, два победных спарринга Динамо, очередной гол Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 февраля.

1A. Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором обыграли клуб из Молдовы

1B. Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии

2A. Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

2B, Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

3A, Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби
Разговоры после игры будут о решениях арбитров

3B. Мадридский Реал без Мбаппе разобрался с Реалом Сосьедад и возглавил Ла Лигу
Королевский клуб победил со счетом 4:1

3C. Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Красные обыграли Брайтон

4A. Результативное возвращение Роналду. Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
Португальский нападающий забил 962-й гол в карьере

4B. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Португальский бомбардир отличился в игре с Аль-Фатех

5. Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Элина пропустит первый раунд, Даяна встретится с Джанис Тджен

6A. Фристайл. Украинка Коцар вышла в финал в дисциплине биг-эйр среди женщин
Катерина заняла 11-е место в квалификации и пробилась в топ-12

6B. Фристайл. Определена чемпионка ОИ-2026 в дуал-могуле среди женщин
Чемпионкой стала Джакара Энтони из Австралии, серебро и бронза – у американок

6C. Определена чемпионка Олимпийских игр 2026 в скелетоне среди женщин
По итогам 4 заездов первое место заняла Жанин Флок из Австрии

7A. ОИ-2026. Украина – круговая. Прошла женская эстафета по лыжным гонкам
Кто же завоевал медали командного старта?

7B. Историческое золото страны. Горнолыжник из Бразилии выиграл на ОИ-2026
Лукас Бротен вписал свое имя в список выдающихся спортсменов Бразилии

7C. Превц выиграл первое личное золото Олимпиады-2026. Украинцы наблюдали
Домен сдвинул японца Рэна Никайдо

8A. ОИ-2026. Вожак стаи. Триумф Фийона-Майе в спринте, ограбление Жаклена
Норвежские биатлонисты ворвались в топ-3, оставив Эмильена позади

8B. Фантастический француз, двойной подиум норвежцев и лидеры вне игры
О второй личной гонке мужчин на Олимпиаде

9A. Заявка Коцар и историческое золото Бразилии. Как прошел 8-й день ОИ
События субботы на Олимпиаде-2026

9B. Медальный зачет ОИ. Экватор пройден: у Норвегии – уже 10 золотых наград
В топ-5 входят: Норвегия, Италия, США, Австрия, Франция

10. Пеп уходит из Манчестер Сити? Почему эти слухи выглядят как неправда
Наставника уже неоднократно провожали из Манчестера

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
