Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 21:30 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:52
216
0

Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех

Португальский нападающий забил 962-й гол в карьере

14 февраля 2026, 21:30 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:52
216
0
Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

«Аль-Наср» с голом Криштиану Роналду обыграл «Аль-Фатех» в чемпионате Саудовской Аравии.

Поединок принимал стадион «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Криштиану Роналду вернулся после бойкота, связанного с трансферной политикой ГИФСА, и сразу же забил – гол стал для него 962-м в карьере. Еще один мяч «Аль-Насра» оформил Яхья.

С 52 очками «Аль-Наср» занимает второе место. «Аль-Фатех» с 28 пунктами – десятый.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 18, Яхья, 79

По теме:
ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Роналду вернулся. Обнародованы составы на матч Аль-Фатех – Аль-Наср
ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 16:41 15
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта

Марен Киркейде расстроила на финише болельщиков из Франции

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Бокс | 14.02.2026, 02:44
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Футбол | 14.02.2026, 18:36
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 49
Зимние виды
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 9
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем