Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
Португальский нападающий забил 962-й гол в карьере
«Аль-Наср» с голом Криштиану Роналду обыграл «Аль-Фатех» в чемпионате Саудовской Аравии.
Поединок принимал стадион «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City».
Криштиану Роналду вернулся после бойкота, связанного с трансферной политикой ГИФСА, и сразу же забил – гол стал для него 962-м в карьере. Еще один мяч «Аль-Насра» оформил Яхья.
С 52 очками «Аль-Наср» занимает второе место. «Аль-Фатех» с 28 пунктами – десятый.
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур
Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2
Голы: Роналду, 18, Яхья, 79
