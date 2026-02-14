Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех

«Аль-Наср» с голом Криштиану Роналду обыграл «Аль-Фатех» в чемпионате Саудовской Аравии.

Поединок принимал стадион «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Криштиану Роналду вернулся после бойкота, связанного с трансферной политикой ГИФСА, и сразу же забил – гол стал для него 962-м в карьере. Еще один мяч «Аль-Насра» оформил Яхья.

С 52 очками «Аль-Наср» занимает второе место. «Аль-Фатех» с 28 пунктами – десятый.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 18, Яхья, 79