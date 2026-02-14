Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Штутгарт
14.02.2026 19:30 – FT 3 : 1
Кельн
Германия
14 февраля 2026, 22:36 | Обновлено 14 февраля 2026, 22:37
Штутгарт в ярком матче вырвал победу над Кельном

«Швабы» добыли победу со счетом 3:1

Штутгарт в ярком матче вырвал победу над Кельном
Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт

«Штутгарт» обыграл «Кельн» в поединке чемпионата Германии.

Матч22-го тура Бундеслиги прошел на «MHP Arena» в Штутгарте.

Хозяева поля быстро вышли вперед и практически всю игру вели в счете, пока на 79-й минуте голом не отличился Акхе. «Штутгарт» после пропущенного не сдался и забил дважды – 3:1.

С 42 очками «Штутгарт» занимает четвертое место. «Кельн» с 23 очками – 11-й.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Штутгарт – Кельн – 3:1

Голы: Демирович, 15, 74, Ундав, 90+2 – Акхе, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Ангело Штиллер.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт), асcист Рамон Хендрикс.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Рагнар Ахе (Кельн), асcист Лука Вальдшмидт.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт), асcист Джейми Левелинг.
Штутгарт Кельн чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Дениз Ундав Эрмедин Демирович
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
