Штутгарт в ярком матче вырвал победу над Кельном
«Швабы» добыли победу со счетом 3:1
«Штутгарт» обыграл «Кельн» в поединке чемпионата Германии.
Матч22-го тура Бундеслиги прошел на «MHP Arena» в Штутгарте.
Хозяева поля быстро вышли вперед и практически всю игру вели в счете, пока на 79-й минуте голом не отличился Акхе. «Штутгарт» после пропущенного не сдался и забил дважды – 3:1.
С 42 очками «Штутгарт» занимает четвертое место. «Кельн» с 23 очками – 11-й.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Штутгарт – Кельн – 3:1
Голы: Демирович, 15, 74, Ундав, 90+2 – Акхе, 79
