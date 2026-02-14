Штутгарт в ярком матче вырвал победу над Кельном

«Штутгарт» обыграл «Кельн» в поединке чемпионата Германии.

Матч22-го тура Бундеслиги прошел на «MHP Arena» в Штутгарте.

Хозяева поля быстро вышли вперед и практически всю игру вели в счете, пока на 79-й минуте голом не отличился Акхе. «Штутгарт» после пропущенного не сдался и забил дважды – 3:1.

С 42 очками «Штутгарт» занимает четвертое место. «Кельн» с 23 очками – 11-й.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Штутгарт – Кельн – 3:1

Голы: Демирович, 15, 74, Ундав, 90+2 – Акхе, 79

Видео голов и обзор матча: