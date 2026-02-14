Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду окончательно решил, в каком клубе продолжит карьеру
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 23:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:02
1673
1

Криштиану Роналду окончательно решил, в каком клубе продолжит карьеру

Португалец останется в клубе «Аль-Наср»

14 февраля 2026, 23:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:02
1673
1 Comments
Криштиану Роналду окончательно решил, в каком клубе продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду настроен завершить карьеру в 2027 году.

По информации источника, несмотря на скандал с руководством клуба «Аль-Наср» Роналду планирует доработать свой контракт в Саудовской Аравии и повесить бутсы на гвоздь после окончания соглашения.

Роналду уже более двух десятилетий выступал на высшем уровне, завоевав многочисленные титулы и рекорды в Европе и мире. Его карьера включает успехи в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и Ювентус, а также победу на Евро и Лиге наций в составе сборной Португалии.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота
Результативное возвращение Роналду: Аль-Наср обыграл Аль-Фатех
ВИДЕО. 962-й гол в карьере. Роналду впервые отличился после бойкота
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 14 февраля 2026, 18:00 40
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro

Sport.ua заменил Український футбол и поборется с UA-Football и betking

МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Футбол | 14 февраля 2026, 09:22 0
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»

Тренер – о скандале с Гераскевичем

КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»
Футбол | 14.02.2026, 21:58
КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»
КЛОПП: «То, что делает этот футболист, – это ненормально. Он сокровище»
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14.02.2026, 08:12
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Чогось зовсім не здивувало.
Ответить
0
Популярные новости
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 12
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 8
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем