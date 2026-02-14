Криштиану Роналду окончательно решил, в каком клубе продолжит карьеру

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду настроен завершить карьеру в 2027 году.

По информации источника, несмотря на скандал с руководством клуба «Аль-Наср» Роналду планирует доработать свой контракт в Саудовской Аравии и повесить бутсы на гвоздь после окончания соглашения.

Роналду уже более двух десятилетий выступал на высшем уровне, завоевав многочисленные титулы и рекорды в Европе и мире. Его карьера включает успехи в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и Ювентус, а также победу на Евро и Лиге наций в составе сборной Португалии.