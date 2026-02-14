Интер Милан

Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии
«Интер» и «Ювентус» встретились в рамках поединка чемпионата Италии.
Матч 25-го тура Серии А проходит в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Первый тайм завершился вничью – автогол и гол на счету Камбьясо, красную карточку получил Калюлю. Победу «неррадзури» во втором тайме принес точный удар Зелинского на 90-11 минуте, до этого по голу забили Эспосито и Локателли.
«Интер» с 61 баллом идет первым. «Ювентус» с 46 пунктами – четвертый.
Чемпионат Италии. 25-й тур
Интер – Ювентус – 3:2
Голы: Камбьясо, 17 (автогол) , Эспосито, 76, Зелинский, 90 – Камбьясо, 26, Локателли, 83
Удадление: Калюлю, 45+2
Гол! Камбьясо, 17-я минута (автогол), 1:0
Гол! Камбьясо, 26-я минута, 1:1
Гол! Эспосито, 76-я минута, 2:1
Гол! Локателли, 83-я минута, 2:2
Гол! Зелиньски, 90-я минута, 3:2
События матча
