Интер Милан

«Интер» и «Ювентус» встретились в рамках поединка чемпионата Италии.

Матч 25-го тура Серии А проходит в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм завершился вничью – автогол и гол на счету Камбьясо, красную карточку получил Калюлю. Победу «неррадзури» во втором тайме принес точный удар Зелинского на 90-11 минуте, до этого по голу забили Эспосито и Локателли.

«Интер» с 61 баллом идет первым. «Ювентус» с 46 пунктами – четвертый.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Интер – Ювентус – 3:2

Голы: Камбьясо, 17 (автогол) , Эспосито, 76, Зелинский, 90 – Камбьясо, 26, Локателли, 83

Удадление: Калюлю, 45+2

Гол! Камбьясо, 17-я минута (автогол), 1:0

Гол! Камбьясо, 26-я минута, 1:1

Гол! Эспосито, 76-я минута, 2:1

Гол! Локателли, 83-я минута, 2:2

Гол! Зелиньски, 90-я минута, 3:2