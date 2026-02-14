Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.02.2026 21:45 – FT 3 : 2
Ювентус
Италия
14 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:41
139
0

Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии

Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

«Интер» и «Ювентус» встретились в рамках поединка чемпионата Италии.

Матч 25-го тура Серии А проходит в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм завершился вничью – автогол и гол на счету Камбьясо, красную карточку получил Калюлю. Победу «неррадзури» во втором тайме принес точный удар Зелинского на 90-11 минуте, до этого по голу забили Эспосито и Локателли.

«Интер» с 61 баллом идет первым. «Ювентус» с 46 пунктами – четвертый.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Интер – Ювентус – 3:2

Голы: Камбьясо, 17 (автогол) , Эспосито, 76, Зелинский, 90 – Камбьясо, 26, Локателли, 83

Удадление: Калюлю, 45+2

Гол! Камбьясо, 17-я минута (автогол), 1:0

Гол! Камбьясо, 26-я минута, 1:1

Гол! Эспосито, 76-я минута, 2:1

Гол! Локателли, 83-я минута, 2:2

Гол! Зелиньски, 90-я минута, 3:2

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Интер Милан), асcист Янн Биссек.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
42’
Пьер Калулу (Ювентус) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
17’
ГОЛ ! Автогол забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1. Разгром в Бернабеу. Видеообзор матча
Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
