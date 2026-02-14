Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Брайтон энд Гоув Альбион» – 3:0. Поединок состоялся на стадионе «Энфилд».

Мерсисайдцы открыли счет в конце первого тайма – на 42-й минуте отличился Кертис Джонс. Сразу после перерыва Доминик Собослаи удвоил преимущество хозяев, а на 68-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и снял вопрос о победителе.

Кубок Англии, 1/16 финала.

Ливерпуль – Брайтон – 3:0

Голы: Джонс, 42, Собослай, 56, Салах, 68 (п).

Ливерпуль: Алиссон, Керкез, Джонс, ван Дейк, Конате, Собослай, Мак Аллистер, Гакпо, Салах (Нгумоха 77), Вирц (Гомес 71), Кьеза (Экитике 77).

Брайтон: Стил, Кадиоглу, Велтман, Данк, ван Гекке (Боскальи 72), Гиншелвуд, Балеба (Митома 62), Гомес (Рюттер 62), Гавелл (Минте 62), Гросс, Костулас.