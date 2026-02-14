Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Ливерпуль
14.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Брайтон
Англия
14 февраля 2026, 23:55 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:03
Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Красные» обыграли «Брайтон»

Ливерпуль на классе обыграл Брайтон и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Брайтон энд Гоув Альбион» – 3:0. Поединок состоялся на стадионе «Энфилд».

Мерсисайдцы открыли счет в конце первого тайма – на 42-й минуте отличился Кертис Джонс. Сразу после перерыва Доминик Собослаи удвоил преимущество хозяев, а на 68-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и снял вопрос о победителе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Англии, 1/16 финала.

Ливерпуль – Брайтон – 3:0
Голы: Джонс, 42, Собослай, 56, Салах, 68 (п).

Ливерпуль: Алиссон, Керкез, Джонс, ван Дейк, Конате, Собослай, Мак Аллистер, Гакпо, Салах (Нгумоха 77), Вирц (Гомес 71), Кьеза (Экитике 77).

Брайтон: Стил, Кадиоглу, Велтман, Данк, ван Гекке (Боскальи 72), Гиншелвуд, Балеба (Митома 62), Гомес (Рюттер 62), Гавелл (Минте 62), Гросс, Костулас.

Ливерпуль Кубок Англии по футболу Брайтон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Забили 5 голів з них 3 зарахували Брайтон тим не менш не погано виглядали.
