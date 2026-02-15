Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1. Разгром в Бернабеу. Видеообзор матча
В субботу, 14 февраля, прошел матч 24-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Стадион Сантьяго Бернабеу».
Убедительную победу во встрече одержал мадридский клуб – 4:1.
Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в запасе, уступив место в стартовом составе основному вратарю «Реала» Тибо Куртуа.
Ла Лига. 24-й тур.
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1
Голы: Гарсия, 5, Винисиус, 25 (п), 48 (п), Валверде, 31 – Оярсабаль, 21 (п).
ГОЛ! Гарсия, 5 мин, 1:0!
ГОЛ! Оярсабаль, 21 мин, 1:1!
ГОЛ! Винисиус, 25 мин, 2:1!
ГОЛ! Валверде, 31 мин, 3:1!
ГОЛ! Винисиус, 48 мин, 2:1!
События матча
