Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1. Разгром в Бернабеу. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.02.2026 22:00 – FT 4 : 1
Реал Сосьедад
Испания
15 февраля 2026, 00:05 |
621
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1. Разгром в Бернабеу. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

В субботу, 14 февраля, прошел матч 24-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Стадион Сантьяго Бернабеу».

Убедительную победу во встрече одержал мадридский клуб – 4:1.

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в запасе, уступив место в стартовом составе основному вратарю «Реала» Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 24-й тур.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1

Голы: Гарсия, 5, Винисиус, 25 (п), 48 (п), Валверде, 31 – Оярсабаль, 21 (п).

ГОЛ! Гарсия, 5 мин, 1:0!

ГОЛ! Оярсабаль, 21 мин, 1:1!

ГОЛ! Винисиус, 25 мин, 2:1!

ГОЛ! Валверде, 31 мин, 3:1!

ГОЛ! Винисиус, 48 мин, 2:1!

События матча

48’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид), асcист Альваро Фернандес.
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), асcист Трент Александер-Арнолд.
