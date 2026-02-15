В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера

31-летний польский полузащитник Интера Петр Зелиньски вписал новое достижение в историю миланского Интера.

В матче 25-го тура итальянской Серии А поляк принес победу нерадзури над Ювентусом (3:2).

Победный гол Зелиньски забил на 90-й минуте игры.

Этот факт вписал новую страницу в истории противостояния этих команд.

Зелиньски стал первым игроком Интера, забившим победный гол в ворота Ювентуса в Серии А на 90+ минуте.

Также матч запомнился тем, что Франческо Пио Эспозито в возрасте 20 лет и 231 день стал вторым самым молодым итальянским игроком нерадзури за последние 60 лет в Серии А, забивший гол в ворота «Старой синьоры», после Марио Балотелли, отличившегося забитым мячом в 2009 году в возрасте 18 лет и 249 дней.