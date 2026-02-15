Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Италия
15 февраля 2026, 00:32 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:33
73
0

В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера

Гол польского футболиста принес нерадзуре победу над Ювентусом в матче Серии А

15 февраля 2026, 00:32 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:33
73
0
В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний польский полузащитник Интера Петр Зелиньски вписал новое достижение в историю миланского Интера.

В матче 25-го тура итальянской Серии А поляк принес победу нерадзури над Ювентусом (3:2).

Победный гол Зелиньски забил на 90-й минуте игры.

Этот факт вписал новую страницу в истории противостояния этих команд.

Зелиньски стал первым игроком Интера, забившим победный гол в ворота Ювентуса в Серии А на 90+ минуте.

Также матч запомнился тем, что Франческо Пио Эспозито в возрасте 20 лет и 231 день стал вторым самым молодым итальянским игроком нерадзури за последние 60 лет в Серии А, забивший гол в ворота «Старой синьоры», после Марио Балотелли, отличившегося забитым мячом в 2009 году в возрасте 18 лет и 249 дней.

По теме:
Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча
Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби
Интер – Ювентус – 3:2. Текстовая трансляция
Петр Зелиньски Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Франческо Пио Эспозито
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14 февраля 2026, 06:45 5
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»

Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Футбол | 14 февраля 2026, 17:53 22
Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ

Команда Костюка снова сильнее представителей Латвии

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Футбол | 14.02.2026, 21:52
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 08:00 13
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем