В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Гол польского футболиста принес нерадзуре победу над Ювентусом в матче Серии А
31-летний польский полузащитник Интера Петр Зелиньски вписал новое достижение в историю миланского Интера.
В матче 25-го тура итальянской Серии А поляк принес победу нерадзури над Ювентусом (3:2).
Победный гол Зелиньски забил на 90-й минуте игры.
Этот факт вписал новую страницу в истории противостояния этих команд.
Зелиньски стал первым игроком Интера, забившим победный гол в ворота Ювентуса в Серии А на 90+ минуте.
Также матч запомнился тем, что Франческо Пио Эспозито в возрасте 20 лет и 231 день стал вторым самым молодым итальянским игроком нерадзури за последние 60 лет в Серии А, забивший гол в ворота «Старой синьоры», после Марио Балотелли, отличившегося забитым мячом в 2009 году в возрасте 18 лет и 249 дней.
1 - With Piotr Zielinski's goal, Inter scored a decisive goal from the 90th minute for a win in a match against Juventus for the first time in their history in Serie A. Lightning.#InterJuve #InterJuventus pic.twitter.com/Lo0FNnDdbe— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2026
