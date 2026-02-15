Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 февраля 2026, 01:15 | Обновлено 15 февраля 2026, 01:46
ФОТО. Забарный по-королевски поздравил свою жену с Днем святого Валентина

Ангелина Забарная показала, как ее муж сделал этот день особенным

Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась в Instagram атмосферными кадрами празднования Дня святого Валентина.

Футболист подготовил для любимой настоящий сюрприз: огромный букет белых тюльпанов, десятки красных шаров в форме сердца и романтический вечер с приватным кинопросмотром. Пара наслаждалась фильмом в уютном зале с попкорном и сладостями.

На одном из фото можно увидеть экран кинотеатра, а на другом – праздничную атмосферу дома, украшенного красными шарами.

Похоже, Илья решил сделать этот День влюбленных для Ангелины по-настоящему особенным. Романтика на максимум – и болельщики уже активно обсуждают трогательный жест футболиста в соцсетях.

ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина
«Мой сын ушел из дома в 13 и больше не вернулся»: отец Килиана Мбаппе
ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
