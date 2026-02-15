ФОТО. Забарный по-королевски поздравил свою жену с Днем святого Валентина

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в Instagram атмосферными кадрами празднования Дня святого Валентина.

Футболист подготовил для любимой настоящий сюрприз: огромный букет белых тюльпанов, десятки красных шаров в форме сердца и романтический вечер с приватным кинопросмотром. Пара наслаждалась фильмом в уютном зале с попкорном и сладостями.

На одном из фото можно увидеть экран кинотеатра, а на другом – праздничную атмосферу дома, украшенного красными шарами.

Похоже, Илья решил сделать этот День влюбленных для Ангелины по-настоящему особенным. Романтика на максимум – и болельщики уже активно обсуждают трогательный жест футболиста в соцсетях.