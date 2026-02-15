«Мой сын ушел из дома в 13 и больше не вернулся»: отец Килиана Мбаппе

Отец форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе – Вильфрид – редко появляется в медиа, однако на этот раз откровенно рассказал о непростом пути сына в эфире программы «C à Vous» на France 5.

По его словам, футбольная мечта Килиана имела высокую цену. «Нет родителей, которые могли бы спокойно сказать: «Мой сын ушел из дома в 13 лет и больше не вернулся–», – признался Вильфрид. Именно так произошло в их семье, когда юный Мбаппе начал строить карьеру.

Отец также вспомнил первую встречу Килиана с Зинедином Зиданом во время просмотра в «Реале». Веселый и шумный мальчик мгновенно замолчал, как только легенда вошла в комнату. «Зидан – действительно замечательный человек. Иногда телевизионный образ не совпадает с реальностью, но с ним все наоборот», – отметил он.

Вильфрид подчеркнул: за статусом мировой звезды стоят годы жертв, утраченные семейные моменты и сложные решения. И далеко не каждый готов пройти такой путь.