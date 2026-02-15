ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
15 февраля 2026, 02:13 | Обновлено 15 февраля 2026, 02:22
Владимир Бражко показал романтичный момент с невестой

Instagram. Дарья Квиткова и Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился романтичным сторис в День святого Валентина.

Футболист опубликовал нежное фото с невестой Дарией Квитковой, на котором пара целуется.

К снимку Бражко добавил подпись на английском: «my special one, luv u» («моя особенная, люблю тебя») и отметил возлюбленную.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кадр быстро разлетелся по соцсетям, а поклонники пары засыпали их теплыми словами и поздравлениями.

Для Владимира этот день стал ещё одним поводом публично признаться в чувствах.

Владимир Бражко Динамо Киев Дарья Квиткова День святого Валентина
Максим Лапченко Источник: Instagram
