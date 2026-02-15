ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился романтичным сторис в День святого Валентина.

Футболист опубликовал нежное фото с невестой Дарией Квитковой, на котором пара целуется.

К снимку Бражко добавил подпись на английском: «my special one, luv u» («моя особенная, люблю тебя») и отметил возлюбленную.

Кадр быстро разлетелся по соцсетям, а поклонники пары засыпали их теплыми словами и поздравлениями.

Для Владимира этот день стал ещё одним поводом публично признаться в чувствах.