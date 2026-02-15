ФОТО. Лионель Месси снова с Кубком мира – но есть нюанс
Лионель Месси стал лицом новой футбольной серии LEGO Editions
Лионель Месси воспользовался паузой перед стартом нового сезона MLS и добавил в свою коллекцию необычный трофей – конструктор LEGO в виде Кубка мира.
Аргентинец принял участие в рекламной кампании бренда и опубликовал в Instagram фото и видео с готовой моделью. Рядом с собранным «трофеем» Месси написал: «Мы наконец закончили».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На кадрах также виден логотип чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Набор под названием «Официальный трофей чемпионата мира по футболу» состоит из 2842 деталей, имеет высоту около 36 см и входит в специальную футбольную серию LEGO Editions. Стоимость конструктора – 199,99 доллара, а старт продаж запланирован на 1 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина
Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»