Лионель Месси стал лицом новой футбольной серии LEGO Editions

Instagram. Лионель Месси

Лионель Месси воспользовался паузой перед стартом нового сезона MLS и добавил в свою коллекцию необычный трофей – конструктор LEGO в виде Кубка мира.

Аргентинец принял участие в рекламной кампании бренда и опубликовал в Instagram фото и видео с готовой моделью. Рядом с собранным «трофеем» Месси написал: «Мы наконец закончили».

На кадрах также виден логотип чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Набор под названием «Официальный трофей чемпионата мира по футболу» состоит из 2842 деталей, имеет высоту около 36 см и входит в специальную футбольную серию LEGO Editions. Стоимость конструктора – 199,99 доллара, а старт продаж запланирован на 1 марта.

Максим Лапченко
