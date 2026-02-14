Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Тренер рассказал, что доволен трансфером украинца
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об украинском центрбеке парижского клуба Илье Забарном.
«Забарный? Месяц назад вы говорили, что нужно быть терпеливыми к игрокам, которых мы подписываем. Каждый игрок нуждается во времени на адаптацию, это никогда не бывает просто, но я очень доволен игроками, которых мы подписали», – сказал Энрике.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.
