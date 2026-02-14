Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному

Тренер рассказал, что доволен трансфером украинца

Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об украинском центрбеке парижского клуба Илье Забарном.

«Забарный? Месяц назад вы говорили, что нужно быть терпеливыми к игрокам, которых мы подписываем. Каждый игрок нуждается во времени на адаптацию, это никогда не бывает просто, но я очень доволен игроками, которых мы подписали», – сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.

Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
