  4. Игорь СУРКИС: «Он заплатил за это своей мечтой»
Игорь СУРКИС: «Он заплатил за это своей мечтой»

Президент киевского клуба – о дисквалификации Гераскевича

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх-2026.

«Мы полностью поддерживаем Вашу позицию, уважаемый Владислав! Украина нуждается в международной поддержке и защите. Мы все понимаем, Влад, что Вы годами готовились к Олимпиаде, но не сможете выйти на старт из-за Вашей принципиальной позиции.

Благодаря Вам мир продолжает говорить о безжалостной войне, которую россияне ведут на нашей земле. Вы заплатили за это спортивной мечтой, но для нас, украинцев, именно Вы стали настоящим чемпионом и победителем. Спасибо!» — сказал Игорь Суркис.

