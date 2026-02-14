Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я люблю Роналду, но если говорить о том, кого я выбираю, чтобы посмотреть матч, я бы выбрал Месси. В его пиковые годы он для меня был лучшим игроком, которого я когда-либо видел или против которого играл», – заявил Руни.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.