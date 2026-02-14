Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»
14 февраля 2026, 05:32
Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»

Британец – о Месси и Роналду​​

Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я люблю Роналду, но если говорить о том, кого я выбираю, чтобы посмотреть матч, я бы выбрал Месси. В его пиковые годы он для меня был лучшим игроком, которого я когда-либо видел или против которого играл», – заявил Руни.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

По теме:
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Уэйн Руни Лионель Месси Криштиану Роналду
