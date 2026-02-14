Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»
Британец – о Месси и Роналду
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я люблю Роналду, но если говорить о том, кого я выбираю, чтобы посмотреть матч, я бы выбрал Месси. В его пиковые годы он для меня был лучшим игроком, которого я когда-либо видел или против которого играл», – заявил Руни.
Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.
🚨🗣️ Wayne Rooney: "I love Cristiano Ronaldo, but the reason I say Messi is better is because id I want to watch a game I would want to watch Messi."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 12, 2026
"Messi in his prime was for me the best player I’ve ever seen or ever played against.” pic.twitter.com/sAS8lLsxWH
