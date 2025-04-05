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  4. «Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Англия
05 апреля 2025, 00:21 |
217
0

«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду

Легендарный английский футболист выбрал Месси

05 апреля 2025, 00:21 |
217
0
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
The Mirror

Легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

«Для меня Лионель Месси величайший игрок. Но я бы никогда не сказал ничего неуважительного о Криштиану Роналду, потому что он еще один феноменальный игрок. Переход Роналду в саудовский чемпионат был действительно важным подписанием, ведь у него до сих пор много футбольного потенциала», – сказал Джеррард.

Ранее Джеррард назвал величайшего вратаря в истории.

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Стивен Джеррард Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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