«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду

Легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

«Для меня Лионель Месси величайший игрок. Но я бы никогда не сказал ничего неуважительного о Криштиану Роналду, потому что он еще один феноменальный игрок. Переход Роналду в саудовский чемпионат был действительно важным подписанием, ведь у него до сих пор много футбольного потенциала», – сказал Джеррард.

Ранее Джеррард назвал величайшего вратаря в истории.