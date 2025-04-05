«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Легендарный английский футболист выбрал Месси
Легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.
«Для меня Лионель Месси величайший игрок. Но я бы никогда не сказал ничего неуважительного о Криштиану Роналду, потому что он еще один феноменальный игрок. Переход Роналду в саудовский чемпионат был действительно важным подписанием, ведь у него до сих пор много футбольного потенциала», – сказал Джеррард.
Ранее Джеррард назвал величайшего вратаря в истории.
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