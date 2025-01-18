Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Стивен назвал символическую сборную из лучших футболистов в истории
Легендарный футболист Стивен Джеррард составил символическую сборную из лучших игроков в истории.
Лучшим голкипером в истории Джеррард считает вратаря «Атлетико» Яна Облака. В защиту Стивен включил Кафу, Калиду Кулибали, Венсана Компани и Энди Робертсона.
В своей символической сборной в полузащиту Джеррард поставил Тони Крооса, Роя Кина и Алессандро Дель Пьеро, а в нападение – Лионеля Месси, Дидье Дрогба, Килиана Мбаппе.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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