Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет

Легендарный футболист Стивен Джеррард составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

Лучшим голкипером в истории Джеррард считает вратаря «Атлетико» Яна Облака. В защиту Стивен включил Кафу, Калиду Кулибали, Венсана Компани и Энди Робертсона.

В своей символической сборной в полузащиту Джеррард поставил Тони Крооса, Роя Кина и Алессандро Дель Пьеро, а в нападение – Лионеля Месси, Дидье Дрогба, Килиана Мбаппе.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.