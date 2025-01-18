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  4. Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Англия
18 января 2025, 01:28 |
350
0

Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет

Стивен назвал символическую сборную из лучших футболистов в истории

18 января 2025, 01:28 |
350
0
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легендарный футболист Стивен Джеррард составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

Лучшим голкипером в истории Джеррард считает вратаря «Атлетико» Яна Облака. В защиту Стивен включил Кафу, Калиду Кулибали, Венсана Компани и Энди Робертсона.

В своей символической сборной в полузащиту Джеррард поставил Тони Крооса, Роя Кина и Алессандро Дель Пьеро, а в нападение – Лионеля Месси, Дидье Дрогба, Килиана Мбаппе.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Ян Облак Маркос Кафу Калиду Кулибали Венсан Компани Энди Робертсон Тони Кроос Рой Кин Алессандро Дель Пьеро Лионель Месси Дидье Дрогба Килиан Мбаппе Стивен Джеррард
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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