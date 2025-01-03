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03 января 2025, 02:20 |
207
1

Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону

03 января 2025, 02:20 |
207
1
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона», – отметил Моуриньо.

Отметим, что Моуриньо не упомянул о Криштиану Роналду, с которым три года работал в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко.

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Жозе Моуриньо Диего Марадона Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Все просто, у Роналду нет кубка ЧМ, поэтому он не может быть лучшим в истории. А так это уже второй из Реала, кто предпочел Месси, до этого был Ди Мария.
https://sport.ua/uk/news/717615-messi-chi-ronaldu-di-mariya-rozpoviv-hto-z-
legendarnih-gravtsiv-naykrashchiy
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