Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
«Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона», – отметил Моуриньо.
Отметим, что Моуриньо не упомянул о Криштиану Роналду, с которым три года работал в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко.
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