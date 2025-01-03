Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Для меня тройка лучших игроков в истории – это Месси, Пеле и Марадона», – отметил Моуриньо.

Отметим, что Моуриньо не упомянул о Криштиану Роналду, с которым три года работал в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет подписать украинского футболиста «Арсенала» Александра Зинченко.