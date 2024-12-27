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  4. Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Турция
27 декабря 2024, 22:17 |
945
0

Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко

Александр может продолжить карьеру в Турции

27 декабря 2024, 22:17 |
945
0
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клубную прописку, сообщает Twitter-паблик MARATON Sports.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован турецкий «Фенербахче», главным тренером которого является легендарный португалец Жозе Моуриньо. Официального предложения по трансферу украинца клуб из Стамбула еще не делал.

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «Арсенала» 9 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 30 млн евро.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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