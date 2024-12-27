Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клубную прописку, сообщает Twitter-паблик MARATON Sports.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован турецкий «Фенербахче», главным тренером которого является легендарный португалец Жозе Моуриньо. Официального предложения по трансферу украинца клуб из Стамбула еще не делал.

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «Арсенала» 9 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 30 млн евро.