Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Александр может продолжить карьеру в Турции
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клубную прописку, сообщает Twitter-паблик MARATON Sports.
В услугах 28-летнего игрока заинтересован турецкий «Фенербахче», главным тренером которого является легендарный португалец Жозе Моуриньо. Официального предложения по трансферу украинца клуб из Стамбула еще не делал.
В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «Арсенала» 9 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 30 млн евро.
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