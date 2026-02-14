Йожеф САБО: «Эта сборная слабее – грех жаловаться»

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги наций и рассказал, кого бы выбрал соперником вместо тех, кто выпал.

– Вы сказали, что жеребьевка нормальная, но, я так понимаю, могла бы быть и лучше. Кого бы выбрали в соперники нашим ребятам, если бы была такая возможность?

– Из первой корзины Израиль вместо Венгрии, потому что, на мой взгляд, эта сборная слабее. Из корзины номер три Грузию, которая и так нам выпала, а из четвертой – Косово. Однако, грех нам и так на жеребьевку жаловаться. Повторюсь, она нормальная, у Украины есть все шансы финишировать на первом месте.