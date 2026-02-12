Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги наций, где одним из соперников будет команда Венгрии.

«Венгрия сыграет против Украины? У нас не ладится с Венгрией в политической плоскости, наши страны не дружат... Орбан слишком много пиз**ет, извини за слово. О Закарпатье он там что-то говорит, рот свой грязный открывает. Марионетка путина! Где деньги, там и он. россия ему платит, а он тому и рад... Не хочу даже о нем больше говорить, потому что и так немало его обсирал», – сказал Сабо.

Напомним, Украина попала в группу В, где будет играть против Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.