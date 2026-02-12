ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
12 февраля 2026, 22:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:32
1

Забитый мяч на счету Антуана Гризманна

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

В четверг, 12 февраля, мадридский «Атлетико» принимает «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Второй гол в матче забил француз Антуан Гризманн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте встречи он получил передачу в штрафной площади соперника и осторожно покатил мяч в дальний нижний угол ворот соперника.

По теме:
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Атлетико - Барселона Антуан Гризманн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Viktor Shuper
вже втретє) ох і єпуть Барсу ) нежданчик
