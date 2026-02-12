В четверг, 12 февраля, мадридский «Атлетико» принимает «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Второй гол в матче забил француз Антуан Гризманн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте встречи он получил передачу в штрафной площади соперника и осторожно покатил мяч в дальний нижний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны