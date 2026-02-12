Кубок Испании12 февраля 2026, 22:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:32
373
1
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Забитый мяч на счету Антуана Гризманна
12 февраля 2026, 22:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:32
373
В четверг, 12 февраля, мадридский «Атлетико» принимает «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Второй гол в матче забил француз Антуан Гризманн.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 14-й минуте встречи он получил передачу в штрафной площади соперника и осторожно покатил мяч в дальний нижний угол ворот соперника.
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 5
Словакия обыграла Финляндию
Футбол | 12 февраля 2026, 23:22 2
На украинца обиделись в Польше
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Олимпийские игры | 12.02.2026, 18:08
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
вже втретє) ох і єпуть Барсу ) нежданчик
Популярные новости
11.02.2026, 07:08 13
11.02.2026, 11:05 7
12.02.2026, 07:05 14
11.02.2026, 07:02 19
12.02.2026, 06:45 10
11.02.2026, 06:23 1
11.02.2026, 10:20 8