Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Состоялось три матча чемпионата Саудовской Аравии
В четверг, 12 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Было проведено три поединка.
- «Дамак» со счетом 2:1 обыграл «Аль-Таавун».
- «Аль-Хазем» дома переиграл «Аль-Ахдуд».
- «Аль-Кадисия» обыграла «Неом»
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур
Дамак – Аль-Таавун – 2:1
Голы: Мейте, 34, 82 – Биль, 14
Видео голов и обзор матча:
Аль-Хазем – Аль-Ахдуд – 2:1
Голы: Аль-Двехе, 24, Аль-Сома, 83 – Гюль, 18
Удаление: Аши, 90+2
Видео голов и обзор матча:
Аль-Кадисия – Нандез – 1:0
Гол: Нандез, 90+4
Видео гола и обзор матча:
