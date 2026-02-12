Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
Состоялось три матча чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дамак

В четверг, 12 февраля, состоялись матчи 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Было проведено три поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

  • «Дамак» со счетом 2:1 обыграл «Аль-Таавун».
  • «Аль-Хазем» дома переиграл «Аль-Ахдуд».
  • «Аль-Кадисия» обыграла «Неом»

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Дамак – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Мейте, 34, 82 – Биль, 14

Видео голов и обзор матча:

Аль-Хазем – Аль-Ахдуд – 2:1

Голы: Аль-Двехе, 24, Аль-Сома, 83 – Гюль, 18

Удаление: Аши, 90+2

Видео голов и обзор матча:

Аль-Кадисия – Нандез – 1:0

Гол: Нандез, 90+4

Видео гола и обзор матча:

чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Аль-Хазем Аль-Кадисия Аль-Ахдуд Аль-Таавун Неом СК
