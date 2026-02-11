Аль-Наср дал Роналду обещание, которое может изменить его позицию

Боссы «Аль-Насра» предоставили нападающему Криштиану Роналду гарантии возвращения клубной стабильности.

Ранее португальский футболист не принимал участия в играх чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада». Сообщалось, что Роналду выражал протест против методов управления Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), полагая, что «Аль-Наср» искусственно сдерживают в гонке за титул.

Также форвард высказывался против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль», видя в этом «удар по честной конкуренции». 9 февраля стало известно об окончании бойкота со стороны игрока, поскольку клуб погасил долги по зарплате перед персоналом.

По сведениям Arriyadiyah, Криштиану пообещали, что «недочеты прошлого будут устранены». Все финансовые обязательства перед сотрудниками планируют выполнить в ближайшее время.

Кроме того, «Аль-Наср» восстановит в правах директоров Жозе Семеду и Симау Коутинью, полномочия которых были ограничены в конце декабря. В административном корпусе клуба также грядут серьезные кадровые перестановки.

В частности, свой пост может покинуть председатель совета директоров Абдулла Аль-Маджед. Утверждается, что его высказывания о деятельности тренера Жорже Жезуша спровоцировали волну недовольства среди португальских представителей в команде.