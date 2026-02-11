Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО: «Мы готовы встретиться с владельцами клубов и открыты к диалогу»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 04:23 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:45
Президент УАФ ответил на вопрос о направлении изменений в судейской системе

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил о готовности к диалогу с владельцами клубов УПЛ относительно дальнейших шагов в реформировании арбитража.

Во время общения со СМИ глава УАФ прокомментировал возможные совместные действия в направлении изменений в судейской системе. По его словам, ранее была запланирована встреча с руководителями клубов, однако ее пришлось перенести. В то же время ассоциация остается открытой к обсуждению.

Андрей Шевченко: «Мы ожидаем встречу с первыми лицами клубов. Она не отменена, а лишь перенесена. Если владельцы будут иметь желание собраться и обсудить вопрос реформирования арбитража, мы полностью открыты к диалогу».

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко сообщил о рабочем визите в Германию вместе с представителями клубов УПЛ – Владимиром Загурским (Полесье), Владимиром Баенко (Кривбасс) и Василием Каюком (ЛНЗ). Поездка была посвящена изучению опыта взаимодействия клубов с судейскими органами и поиску эффективных моделей сотрудничества.

В УАФ подчеркнули, что дальнейшие шаги в реформировании арбитража планируют реализовывать в тесном взаимодействии с клубами.

ФОТО. Отчет о работе Комитета этики и честной игры УАФ

По теме:
В Украинской ассоциации футбола обнародовали финансовую смету на 2026 год
Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ
УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров
Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко ТаТоТаке Владимир Загурский Владимир Баенко Василий Каюк судейство Комитет этики и честной игры УАФ Комитет арбитров УАФ
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
