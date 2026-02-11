Сыграл спарринг. Стало известно, где продолжит карьеру воспитанник Динамо

Украинский нападающий Денис Янаков близок к подписанию контракта с кишиневским клубом «Зимбру».

27-летний воспитанник киевского «Динамо» находится в расположении клуба из Молдовы и уже принял участие в контрольном матче команды во время сборов в турецкой Анталье. Окончательное решение по трансферу должно быть принято в ближайшее время.

Последним украинским клубом Янакова был «Эпицентр», где он провел первую половину сезона, однако не смог продемонстрировать ожидаемый уровень игры и получил статус свободного агента. За свою карьеру Денис также выступал за «Черноморец», «Полесье», «Верес» и «Зарю», а также играл в юношеской сборной Украины U-19.

27-летний вингер имеет рост 1,80 м, преимущественно играет левым вингером, однако может действовать и на правом фланге. Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро, а максимальная за карьеру достигала 300 тысяч евро.