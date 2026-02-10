Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Руслан Нещерет работает в общей группе
Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о возвращении в строй ключевого игрока – основного вратаря Руслана Нещерета, который восстановился после травмы плеча и воспаления ахиллова сухожилия.
«Можем сообщить положительные кадровые новости в вратарском звене – Руслан Нещерет вернулся к тренировкам», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.
В этом сезоне Нещерет провел 27 матчей, в которых пропустил 32 гола и восемь раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» пока не рассматривает варианты усиления вратарского звена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав уверен, что правда на нашей стороне
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками