Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 21:02 |
836
1

Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь

Руслан Нещерет работает в общей группе

10 февраля 2026, 21:02 |
836
1 Comments
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила о возвращении в строй ключевого игрока – основного вратаря Руслана Нещерета, который восстановился после травмы плеча и воспаления ахиллова сухожилия.

«Можем сообщить положительные кадровые новости в вратарском звене – Руслан Нещерет вернулся к тренировкам», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

В этом сезоне Нещерет провел 27 матчей, в которых пропустил 32 гола и восемь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» пока не рассматривает варианты усиления вратарского звена.

По теме:
Защитник Вереса рассказал о удалении в товарищеском матче с Видовре
Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад
Полесье надолго потеряло легионера. Он едва не травмировал Усика
Руслан Нещерет Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы травма тренировка
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 18:56 11
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»

Владислав уверен, что правда на нашей стороне

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 8
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10.02.2026, 06:23
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
Футбол | 10.02.2026, 19:14
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Нещерет не рівень Динамо, хоча краще за Суркіса.
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 57
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 3
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем