Во вторник, 10 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция