«Он хорошо себя проявил». Нидерландский журналист оценил дебют Зинченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
10 февраля 2026, 23:37
0

Йоп ван Кемпен похвалил украинского защитника Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Йоп ван Кемпен дал краткую оценку дебюту украинского защитника Александра Зинченко в составе амстердамского «Аякса» в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ» Алкмаар (1:1).

«Думаю, он хорошо себя проявил. У него хорошие и точные кроссы», – кратко резюмировал ван Кемпен в подкасте Branie.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1,5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее Зинченко объяснил свой переход в «Аякс».

По теме:
Клуб Зинченка по CS2 может подписать прошлогоднего финалиста мейджора
ФОТО. Первые кадры новой главы: Зинченко показал жизнь в Амстердаме
ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
АЗ Алкмаар дебют Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
