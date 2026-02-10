«Он хорошо себя проявил». Нидерландский журналист оценил дебют Зинченко

Нидерландский журналист Йоп ван Кемпен дал краткую оценку дебюту украинского защитника Александра Зинченко в составе амстердамского «Аякса» в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ» Алкмаар (1:1).

«Думаю, он хорошо себя проявил. У него хорошие и точные кроссы», – кратко резюмировал ван Кемпен в подкасте Branie.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1,5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее Зинченко объяснил свой переход в «Аякс».