ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо сообщил, что на протяжении полутора лет жил с тревожным расстройством, которое со временем переросло в депрессию, из-за чего ему пришлось обратиться за помощью.

26-летний защитник получил от клуба бессрочный отпуск в начале декабря после просьбы о паузе. Он вернулся в команду в конце декабря, а победный матч Кубка Испании против «Альбасете» во вторник стал для него первым выходом в стартовом составе с момента поражения 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов 25 ноября, когда уругваец был удален уже на 44-й минуте.

Араухо признался, что еще до игры с «Челси» чувствовал себя «не совсем в порядке», но именно тот матч стал моментом, когда он понял, что «с этим нужно что-то делать». После этого он поговорил с клубом и решил обратиться за профессиональной помощью.

«Когда матч закончился, у меня было ощущение, что все обрушивается на меня», – рассказал Араухо изданию Mundo Deportivo.

«Я страдал от тревожности полтора года, а затем это переросло в депрессию. Я играл, находясь в таком состоянии. Это не помогает, потому что на поле ты не чувствуешь себя собой. Я знаю свою ценность и то, что могу дать команде, но мне было плохо, и я понимал, что со мной что-то происходит».

Защитник отметил, что обычно не склонен просить о помощи и предпочитает «держать все в себе», однако осознал, что для восстановления ему необходимо с кем-то поговорить.

Араухо пропустил семь матчей, прежде чем вернуться к тренировкам в конце декабря. В январе он выходил на замену в финале Суперкубка Испании против «Реала», в игре Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и в матче Ла Лиги против «Эльче», а затем вышел в старте и с капитанской повязкой против «Альбасете».

По словам Араухо, он чувствует, что «самое тяжелое уже позади», а пауза в футболе была «очень важной».

«Это пошло мне на пользу, и сейчас я чувствую себя совершенно другим человеком», – добавил он.

С момента перехода из «Бостон Ривер» в 2018 году Араухо провел за «Барселону» 195 матчей.

Следующий матч каталонцы проведут в четверг против «Атлетико» в Кубке Испании.