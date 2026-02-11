Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
Другие новости
11 февраля 2026, 00:30 |
56
0

ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года

Араухо рассказал, что взял паузу в футболе из-за тревожности и депрессии

11 февраля 2026, 00:30 |
56
0
ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо сообщил, что на протяжении полутора лет жил с тревожным расстройством, которое со временем переросло в депрессию, из-за чего ему пришлось обратиться за помощью.

26-летний защитник получил от клуба бессрочный отпуск в начале декабря после просьбы о паузе. Он вернулся в команду в конце декабря, а победный матч Кубка Испании против «Альбасете» во вторник стал для него первым выходом в стартовом составе с момента поражения 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов 25 ноября, когда уругваец был удален уже на 44-й минуте.

Араухо признался, что еще до игры с «Челси» чувствовал себя «не совсем в порядке», но именно тот матч стал моментом, когда он понял, что «с этим нужно что-то делать». После этого он поговорил с клубом и решил обратиться за профессиональной помощью.

«Когда матч закончился, у меня было ощущение, что все обрушивается на меня», – рассказал Араухо изданию Mundo Deportivo.

«Я страдал от тревожности полтора года, а затем это переросло в депрессию. Я играл, находясь в таком состоянии. Это не помогает, потому что на поле ты не чувствуешь себя собой. Я знаю свою ценность и то, что могу дать команде, но мне было плохо, и я понимал, что со мной что-то происходит».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Защитник отметил, что обычно не склонен просить о помощи и предпочитает «держать все в себе», однако осознал, что для восстановления ему необходимо с кем-то поговорить.

Араухо пропустил семь матчей, прежде чем вернуться к тренировкам в конце декабря. В январе он выходил на замену в финале Суперкубка Испании против «Реала», в игре Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и в матче Ла Лиги против «Эльче», а затем вышел в старте и с капитанской повязкой против «Альбасете».

По словам Араухо, он чувствует, что «самое тяжелое уже позади», а пауза в футболе была «очень важной».

«Это пошло мне на пользу, и сейчас я чувствую себя совершенно другим человеком», – добавил он.

С момента перехода из «Бостон Ривер» в 2018 году Араухо провел за «Барселону» 195 матчей.

Следующий матч каталонцы проведут в четверг против «Атлетико» в Кубке Испании.

По теме:
ФОТО. Футбол, шоу и Снуп Догг: рэпер появится на матче Чемпионшипа
ФОТО. Журналистка Шахтера предстала в прозрачном наряде. Видно все
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
фото Рональд Араухо Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10 февраля 2026, 06:49 4
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций

Донецкий клуб внес изменения в заявку на еврокубок

Состоялось четыре матча Восточной лиги азиатской ЛЧ: кто в лидерах?
Футбол | 10 февраля 2026, 23:29 0
Состоялось четыре матча Восточной лиги азиатской ЛЧ: кто в лидерах?
Состоялось четыре матча Восточной лиги азиатской ЛЧ: кто в лидерах?

«Виссель Кобе» возглавляет турнирную таблицу

Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10.02.2026, 10:13
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10.02.2026, 08:46
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
ОФИЦИАЛЬНО. Решена судьба тренера сборной Украины по футзалу
Футзал | 10.02.2026, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Решена судьба тренера сборной Украины по футзалу
ОФИЦИАЛЬНО. Решена судьба тренера сборной Украины по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 61
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем