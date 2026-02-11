ФОТО. Мадонна – футбольная мама: почему она фанатеет от Тоттенхэма?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 февраля 2026, 00:47 |
175
0

Не сцена, а трибуны: Мадонна поддерживает юных футболисток

Getty Images/Global Images Ukraine. Мадонна

Во время матча женской команды «Тоттенхэма» на одноименном стадионе по громкой связи зазвучали песни Мадонны – и неслучайно. Легендарная певица уже второй день подряд находилась на трибунах, поддерживая клуб.

Накануне Мадонна была замечена у кромки поля на матче девичьей команды «шпор» до 14 лет, где играют ее приемные близнецы Стелла и Эстер. Певица появилась в эффектных солнцезащитных очках, окончательно закрепив за собой образ «футбольной мамы».

Футбол давно стал частью жизни Мадонны. В 2017 году она переехала в Лиссабон, когда ее сын Дэвид Банда попал в академию «Бенфики». Теперь же именно близнецы, рожденные в Малави и усыновленные в 2017 году, привели ее к «Тоттенхэму».

При этом у Мадонны есть давние связи с «Челси» – в период брака с Гаем Ричи она регулярно посещала матчи «синих» и появлялась на «Стэмфорд Бридж» даже в прошлом сезоне. Однако сейчас именно «Тоттенхэм» стал футбольным домом для ее дочерей.

Стелла и Эстер выступают за команду U-14 в женской академии «шпор», которая активно развивается и считается одним из приоритетных направлений клуба. За последние годы 11 воспитанниц академии дебютировали за первую команду, а руководство продолжает инвестировать в структуру и подготовку молодых игроков.

Академия и первая команда «Тоттенхэма» по-прежнему находятся в процессе роста, но, как сказала бы сама Мадонна, будущее способно стереть прошлое.

По материалам издания The Athletic

Максим Лапченко Источник: The Athletic
