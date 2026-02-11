Стрижки не будет. Манчестер Юнайтед не обыграл Вест Хэм и прервал серию

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Лондон Стедиум» в Лондоне и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый гол в матче на 50-й минуте забил чешский полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек. Позже Каземиро сравнял счет, но его гол на 63-й минуте отменили из-за офсайда. А вот гол Шешко в компенсированное время уже был засчитан и принес гостям ничью.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из 4 побед подряд и лишил своего известного в интернете болельщика Фрэнка шанса на стрижку. Фанат еще в октябре 2024 года пообещал, что не будет стричься, пока его любимый клуб не выиграет 5 матчей подряд.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 10 февраля

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6

Вест Хэм: Мадс Хермансен, Малик Диуф (Оливер Скарлз, 79), Эрон Уан-Биссака, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Фредди Поттс (Сунгуту Магасса, 79), Матеуш Фернандеш, Томаш Соучек, Крисенсио Саммервилл (Адама Траоре, 90), Джаррод Боуэн (Кайл Уокер-Питерс, 90), Валентин Кастельянос (Каллум Уилсон, 69)

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Диогу Далот (Джошуа Зиркзее, 82), Гарри Магуайр (Лени Йоро, 68), Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо, Амад Диалло, Матеус Кунья (Беньямин Шешко, 68)