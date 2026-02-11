Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стрижки не будет. Манчестер Юнайтед не обыграл Вест Хэм и прервал серию
Чемпионат Англии
Вест Хэм
10.02.2026 22:15 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
11 февраля 2026, 00:11
350
1

Стрижки не будет. Манчестер Юнайтед не обыграл Вест Хэм и прервал серию

Матч завершился со счетом 1:1

11 февраля 2026, 00:11
350
1 Comments
Стрижки не будет. Манчестер Юнайтед не обыграл Вест Хэм и прервал серию
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Лондон Стедиум» в Лондоне и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый гол в матче на 50-й минуте забил чешский полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек. Позже Каземиро сравнял счет, но его гол на 63-й минуте отменили из-за офсайда. А вот гол Шешко в компенсированное время уже был засчитан и принес гостям ничью.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из 4 побед подряд и лишил своего известного в интернете болельщика Фрэнка шанса на стрижку. Фанат еще в октябре 2024 года пообещал, что не будет стричься, пока его любимый клуб не выиграет 5 матчей подряд.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 10 февраля
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6

Вест Хэм: Мадс Хермансен, Малик Диуф (Оливер Скарлз, 79), Эрон Уан-Биссака, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Фредди Поттс (Сунгуту Магасса, 79), Матеуш Фернандеш, Томаш Соучек, Крисенсио Саммервилл (Адама Траоре, 90), Джаррод Боуэн (Кайл Уокер-Питерс, 90), Валентин Кастельянос (Каллум Уилсон, 69)

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Диогу Далот (Джошуа Зиркзее, 82), Гарри Магуайр (Лени Йоро, 68), Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо, Амад Диалло, Матеус Кунья (Беньямин Шешко, 68)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Брайан Мбемо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
По теме:
Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, проиграв в серии пенальти
В Динамо сенсационно появился новичок, который уже успел забить гол
АПЛ: Лидс за 6 минут шокировал Челси, Ньюкасл продолжил ужас Тоттенхэма
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Вест Хэм Томаш Соучек
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Шешко уже кучу очков для МЮ заработал в последних играх.
ВХ играл в говнофутбол, не заслужил МЮ на поражение, ничья закономерна.
Но это явный апсет для команды и свежеиспеченного тренера, будет интересно как отреагируют в дальнейшем.
