10 февраля 2026 года «Челси» и «Лидс» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился ничьей – 2:2.

В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля

Челси – Лидс – 2:2

Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73