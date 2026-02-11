Англия11 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:06
Челси – Лидс – 2:2. Безумный промах Палмера. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:06
10 февраля 2026 года «Челси» и «Лидс» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился ничьей – 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.
Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Челси – Лидс – 2:2
Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс), асcист Лукас Нмеча.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Лидс).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Коул Палмер.
