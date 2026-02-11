Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Лидс – 2:2. Безумный промах Палмера. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
10.02.2026 21:30 – FT 2 : 2
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:06
62
0

Челси – Лидс – 2:2. Безумный промах Палмера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

11 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:06
62
0
Челси – Лидс – 2:2. Безумный промах Палмера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля 2026 года «Челси» и «Лидс» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился ничьей – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В компенсированное время супермомент упустил Коул Палмер, который до этого отдал ассист и реализовал пенальти.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Челси – Лидс – 2:2
Голы: Педро, 24, Палмер, 68 (пен.) – Нмеча, 67 (пен.), Окафор, 73

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс), асcист Лукас Нмеча.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Лидс).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Коул Палмер.
По теме:
Победа выскользнула из рук – тренер Челси не сдержал разочарования
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. 8 матчей без побед. Видео голов и обзор
Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча
Лидс пенальти Челси видео голов и обзор Лукас Нмеча Ноа Окафор Челси - Лидс Коул Палмер Жоао Педро Жункейра
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10 февраля 2026, 03:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10 февраля 2026, 03:21 4
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом

Александр и Климас все объяснили

Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 10.02.2026, 22:02
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Динамо объявило о завоевании престижного трофея
Футбол | 11.02.2026, 00:32
Динамо объявило о завоевании престижного трофея
Динамо объявило о завоевании престижного трофея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 62
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем