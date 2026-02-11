Тревожные новости для Реала: возвращение Беллингема откладывается

Возвращение Джуда Беллингема в строй может состояться не ранее апреля.

Лидер полузащиты «Реала» получил повреждение задней поверхности бедра в ходе противостояния с «Райо Вальекано». Первоначальные прогнозы указывали на месячный срок восстановления.

Однако, по сведениям инсайдера Рамона Альвареса де Мона, ситуация может оказаться серьезнее: игрок сборной Англии рискует провести вне игры до двух месяцев.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Беллингем принял участие в 18 встречах, отметившись 4 забитыми мячами.