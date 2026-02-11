Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1. Конец серии. Видео голов и обзор игры
Чемпионат Англии
Вест Хэм
10.02.2026 22:15 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
11 февраля 2026, 03:43 |
Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля 2026 года «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Лондон Стэдиум» завершился ничьей – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из 4 побед подряд.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 10 февраля
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Брайан Мбемо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Томаш Соучек Вест Хэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
