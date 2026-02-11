10.02.2026 22:15 – FT 1 : 1
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1. Конец серии. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
10 февраля 2026 года «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Лондон Стэдиум» завершился ничьей – 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из 4 побед подряд.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 10 февраля
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Брайан Мбемо.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
