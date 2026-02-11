Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ШАНДРУК: «Не обращаем внимания на усталость»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 03:52
Главный тренер «Вереса» прокомментировал матчи против «Кудровки» и «Видовре»

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал результаты товарищеских матчей против «Кудровки» (1:0) и «Видовре» (1:1):

«Действительно, в этих двух матчах мы просматривали разных игроков на разных позициях. Экспериментировать на сборах – это полезно для тренерского штаба. Да и для игроков – это новый опыт. И честно скажу, есть интересная для нас информация. А сборы для этого и существуют, чтобы делать изменения, ротации и видеть новое.

Что я сказал Гио Куции перед забитым мячом в матче с Видовре? Указал на нашего свободного игрока в штрафной площади соперника, чтобы Гио на него подачу выполнял! Это шутка, конечно. На самом деле, я подозвал Гиорги, чтобы обсудить определенные эпизоды по первому тайму – буквально несколько слов. Получилось так, будто это была какая-то тренерская установка перед забитым мячом. На самом деле, все было немного не так. Просто Гио действительно хорошо подал, и мы забили гол.

Что касается физической усталости игроков, то на самом деле сборы – это как раз о выносливости и об определенных периодах, когда действительно тяжело. Но это нормальный процесс, игроки с пониманием к этому относятся. У нас продолжается важная подготовка к возобновлению чемпионата. Следующая игра – еще более важная. Поэтому мы не обращаем внимания на усталость. У нас есть четкий план, мы его придерживаемся и игроки с пониманием к этому относятся».

Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
