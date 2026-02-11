Экс-тренер Динамо принял важное решение после попадания в больницу
Тренер продолжит работу в сборной Румынии
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу выписан из Университетской клиники Бухареста, где он провел неделю из-за проблем со здоровьем.
80-летний специалист чувствует себя хорошо и готов продолжить работу с национальной командой.
Бывший нападающий «Шахтера» Чиприан Марика лично пообщался с Луческу и опроверг слухи о критическом состоянии наставника.
«Я говорил с Мирчей. Он сказал мне, что с ним все в порядке и он чувствует себя очень хорошо. Он проходил обследование из-за возраста, но серьезных проблем нет. Луческу подтвердил, что будет руководить сборной в матче против Турции», – цитирует Марику румынская пресса.
