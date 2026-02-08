Луческу нашли замену. Судьба тренера будет решена

Судьба главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу может решиться уже в конце февраля. Президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну сообщил, что состояние 80-летнего специалиста улучшилось, однако окончательных выводов врачи пока не дают.

«Луческу хочет получить второе мнение из-за рубежа. В ближайшее время он пройдет там медицинский контроль», – отметил Бурляну.

Дедлайном для принятия решения названо 20 февраля. Именно к этой дате станет понятно, сможет ли Луческу продолжить работу со сборной. В то же время в Румынии уже обсуждают возможную кандидатуру Георге Хаджи на случай, если наставник не успеет восстановиться.