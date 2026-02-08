Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луческу нашли замену. Судьба тренера будет решена
08 февраля 2026, 00:22 |
Луческу нашли замену. Судьба тренера будет решена

Румынский специалист имеет проблемы со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Судьба главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу может решиться уже в конце февраля. Президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну сообщил, что состояние 80-летнего специалиста улучшилось, однако окончательных выводов врачи пока не дают.

«Луческу хочет получить второе мнение из-за рубежа. В ближайшее время он пройдет там медицинский контроль», – отметил Бурляну.

Дедлайном для принятия решения названо 20 февраля. Именно к этой дате станет понятно, сможет ли Луческу продолжить работу со сборной. В то же время в Румынии уже обсуждают возможную кандидатуру Георге Хаджи на случай, если наставник не успеет восстановиться.

По теме:
Бывший тренер Динамо уже в третий раз попал в больницу с начала года
Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем
«В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ProSport
