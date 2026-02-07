За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды
Новым автором гола за лондонцев стал аргентинский новичок команды
27-летний аргентинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Валентин Кастельянос стал 180-м игроком, забившим хотя бы один гол за «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ.
Это произошло в матче 25-го тура, в котором лондонцы играли в гостях против «Бернли».
Одним из голов у гостей отметился именно аргентинец.
Теперь у «Вест Хэма» 180 разных футболистов-авторов забитых мячей в Премьер-лиге.
Большее количество авторов голов есть только у «Тоттенхэм Хотспур» (181).
Клубы с наибольшим числом разных авторов забитых мячей в истории АПЛ:
- 181 – «Тоттенхэм Хотспур»
- 180 – «Вест Хэм Юнайтед»
- 178 – «Челси»
- 173 – «Ньюкасл Юнайтед»
- 172 – «Эвертон»
- 166 – «Астон Вилла»
- 163 – «Манчестер Сити»
Valentín Castellanos becomes the 180th different West Ham United player to score a Premier League goal for them.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 7, 2026
Only Tottenham (181) have seen a bigger spread of goalscorers in Premier League history, excluding own goals. pic.twitter.com/z3omgDoTYo
