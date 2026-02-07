За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 23:36 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:37
Новым автором гола за лондонцев стал аргентинский новичок команды

07 февраля 2026, 23:36 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:37
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний аргентинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Валентин Кастельянос стал 180-м игроком, забившим хотя бы один гол за «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ.

Это произошло в матче 25-го тура, в котором лондонцы играли в гостях против «Бернли».

Одним из голов у гостей отметился именно аргентинец.

Теперь у «Вест Хэма» 180 разных футболистов-авторов забитых мячей в Премьер-лиге.

Большее количество авторов голов есть только у «Тоттенхэм Хотспур» (181).

Клубы с наибольшим числом разных авторов забитых мячей в истории АПЛ:

  • 181 – «Тоттенхэм Хотспур»
  • 180 – «Вест Хэм Юнайтед»
  • 178 – «Челси»
  • 173 – «Ньюкасл Юнайтед»
  • 172 – «Эвертон»
  • 166 – «Астон Вилла»
  • 163 – «Манчестер Сити»
Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Валентин Кастельянос
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
