За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды

27-летний аргентинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Валентин Кастельянос стал 180-м игроком, забившим хотя бы один гол за «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ.

Это произошло в матче 25-го тура, в котором лондонцы играли в гостях против «Бернли».

Одним из голов у гостей отметился именно аргентинец.

Теперь у «Вест Хэма» 180 разных футболистов-авторов забитых мячей в Премьер-лиге.

Большее количество авторов голов есть только у «Тоттенхэм Хотспур» (181).

Клубы с наибольшим числом разных авторов забитых мячей в истории АПЛ:

181 – «Тоттенхэм Хотспур»

180 – «Вест Хэм Юнайтед»

178 – «Челси»

173 – «Ньюкасл Юнайтед»

172 – «Эвертон»

166 – «Астон Вилла»

163 – «Манчестер Сити»