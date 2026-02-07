Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Жироне высказались о состоянии тер Штегена
Испания
07 февраля 2026, 23:41 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:54
307
0

В Жироне высказались о состоянии тер Штегена

Немецкий голкипер перенес операцию

07 февраля 2026, 23:41 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:54
307
0
В Жироне высказались о состоянии тер Штегена
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Пресс-служба «Жироны» опубликовала информацию о стоянии немецкого голкипера команды Марка-Андре тер Штегена, арендованного у «Барселоны»:

«Марк-Андре тер Штеген перенес операцию по поводу травмы. Операция прошла успешно, и возможность выхода игрока на поле будет зависеть от его восстановления».

После матча чемпионата Испании с «Овьедо», в котором подопечные Мичела уступили со счетом 0:1, у голкипера был диагностирован разрыв подколенного сухожилия.

Всего в текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел три матча на клубном уровне (один из них за «Барселону», два – за «Жирону»). Арендное соглашение по немцу меду испанскими клубами истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что матч между «Севильей» и «Жироной» перенесен.

По теме:
Реал Сосьедад в непростом поединке победил Эльче
Что ждет Лунина? Реал готовит настоящую революцию летом
Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»
Барселона травма Жирона аренда игрока чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк-Андре тер Штеген
Даниил Кирияка Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07 февраля 2026, 09:14 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу

Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине

Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07 февраля 2026, 08:34 7
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой

Александр будет драться против Рико Верховена

Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Футбол | 07.02.2026, 17:49
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Футбол | 07.02.2026, 23:24
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 5
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем