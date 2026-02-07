В Жироне высказались о состоянии тер Штегена

Пресс-служба «Жироны» опубликовала информацию о стоянии немецкого голкипера команды Марка-Андре тер Штегена, арендованного у «Барселоны»:

«Марк-Андре тер Штеген перенес операцию по поводу травмы. Операция прошла успешно, и возможность выхода игрока на поле будет зависеть от его восстановления».

После матча чемпионата Испании с «Овьедо», в котором подопечные Мичела уступили со счетом 0:1, у голкипера был диагностирован разрыв подколенного сухожилия.

Всего в текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел три матча на клубном уровне (один из них за «Барселону», два – за «Жирону»). Арендное соглашение по немцу меду испанскими клубами истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что матч между «Севильей» и «Жироной» перенесен.