Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»

Коуч мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле Негрейры:

«Дело Негрейры – это худший скандал в истории испанского футбола. Никто не понимает, почему до сих пор это не повлекло за собой никаких последствий».

В ходе дела Негрейры в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения в взяточничестве при выплатах (7,7 млн евро) бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».