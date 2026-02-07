Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»
Испанец высказался о скандале Негрейры
Коуч мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле Негрейры:
«Дело Негрейры – это худший скандал в истории испанского футбола. Никто не понимает, почему до сих пор это не повлекло за собой никаких последствий».
В ходе дела Негрейры в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения в взяточничестве при выплатах (7,7 млн евро) бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).
Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».
