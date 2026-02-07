Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»
Испания
07 февраля 2026, 20:30 |
1172
1

Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»

Испанец высказался о скандале Негрейры

07 февраля 2026, 20:30 |
1172
1 Comments
Альваро АРБЕЛОА: «Это худший скандал в истории испанского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Коуч мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле Негрейры:

«Дело Негрейры – это худший скандал в истории испанского футбола. Никто не понимает, почему до сих пор это не повлекло за собой никаких последствий».

В ходе дела Негрейры в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения в взяточничестве при выплатах (7,7 млн евро) бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».

По теме:
Реал Сосьедад – Эльче. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Ямаль побил рекорд Мбаппе в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке
Барселона – Мальорка – 3:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Альваро Арбелоа Хосе Мария Энрикес Негрейра Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 22
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Футбол | 07 февраля 2026, 08:55 4
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны

Киевляне хотели подписать Коялипу

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Футбол | 07.02.2026, 17:49
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Футбол | 07.02.2026, 20:51
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07.02.2026, 10:22
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
То виходить, що Барса підкупляла суддів а пеналя давали у ворота суперників Реала?))))
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14
Бокс
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 5
Бокс
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 5
Бокс
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем