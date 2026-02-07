Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
Англия
07 февраля 2026, 21:29 | Обновлено 07 февраля 2026, 22:37
0

Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ

«Ириски» победили «Фулхэм» в поединке 25-го тура чемпионата Англии

Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал автогол украинца Виталия Миколенко в матче 25-го тура чемпиона Англии по футболу против «Фулхэма».

«Заработать очко в матче против «Брайтона» и три очка сегодня против «Фулхэма» – это отличные результаты с нашей стороны.

Будем честными, гол, который мы пропустили, был очень неудачным. Я не отрицаю, что «Фулхэм» был лучшей командой в первом тайме, но я считаю, что мы были намного лучше во втором тайме», – сказал тренер.

Стоит отметить, что Миколенко реабилитировался на 75-й минуте и отдал результативную передачу, а «Эвертон» выиграл матч – 2:1.

Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фулхэм - Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Эвертон
