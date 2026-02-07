Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
«Ириски» победили «Фулхэм» в поединке 25-го тура чемпионата Англии
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал автогол украинца Виталия Миколенко в матче 25-го тура чемпиона Англии по футболу против «Фулхэма».
«Заработать очко в матче против «Брайтона» и три очка сегодня против «Фулхэма» – это отличные результаты с нашей стороны.
Будем честными, гол, который мы пропустили, был очень неудачным. Я не отрицаю, что «Фулхэм» был лучшей командой в первом тайме, но я считаю, что мы были намного лучше во втором тайме», – сказал тренер.
Стоит отметить, что Миколенко реабилитировался на 75-й минуте и отдал результативную передачу, а «Эвертон» выиграл матч – 2:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом
Соревновательную программу открыл женский скиатлон